Нова пошта прокоментувала інформацію про продаж бази даних клієнтів в інтернеті

Компанія заявила, що база даних клієнтів, яка, за інформацією ЗМІ, виставлена на продаж в інтернеті, є неправдивою.

Компанія «Нова пошта» заявила, що база даних клієнтів, яка, за інформацією ЗМІ, виставлена на продаж в інтернеті, є неправдивою.

Про це компанія повідомила в Facebook.

"Нова пошта поділяє Загальний регламент щодо захисту даних GDPR і орієнтується на викладені в ньому стандарти безпеки персональних даних... Наші фахівці визнали згадану базу неправдивою", - йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що в Darknet ("темному інтернеті") продають базу клієнтів "Нової пошти". Згідно з повідомленням, виявлено факт продажу невстановленими особами двох баз даних клієнтів компанії - на 500 тисяч і 18 мільйонів користувачів.