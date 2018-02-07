Нова пошта прокоментувала інформацію про продаж бази даних клієнтів в інтернеті

12:05, 07 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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У Darknet продають базу клієнтів

Про це компанія повідомила в Facebook.

"Нова пошта поділяє Загальний регламент щодо захисту даних GDPR і орієнтується на викладені в ньому стандарти безпеки персональних даних... Наші фахівці визнали згадану базу неправдивою", - йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що в Darknet ("темному інтернеті") продають базу клієнтів "Нової пошти". Згідно з повідомленням, виявлено факт продажу невстановленими особами двох баз даних клієнтів компанії - на 500 тисяч і 18 мільйонів користувачів.

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Теги: #Нова пошта#база даних клієнтів Нової пошти