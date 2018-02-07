Укрзалізниця вводить електронні квитки на регіональні поїзди

Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні.

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" відсьогодні, 7 лютого, розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки.

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Про це повідомив в.о. голови правління Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"З 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів (800-ї нумерація) з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні", – йдеться у повідомленні.

Кравцов додав, що провідники забезпечені мобільними терміналами контролю і достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред'явити документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета.

"Наступним кроком, над яким зараз працюємо – запровадження електронних квитків на міжнародні поїзди", – зауважив Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» запровадила з 17 січня послугу купівлі квитків на поїздки з пересадкою.

Раніше «Укрзалізниця» запустила послугу оплати квитків у міжнародних касах платіжними картками, тоді як раніше квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку.