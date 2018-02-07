Кабмін дав старт реформі ринку автобусних перевезень

Уряд змінив порядок проведення конкурсу на здійснення регулярних автобусних перевезень.

Кабінет міністрів змінив порядок проведення конкурсу на здійснення регулярних автобусних перевезень і правила надання пасажирських автомобільних послуг, які фактично дають старт реформі ринку автобусних перевезень.

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Про це повідомила прес-служба уряду.

«Сьогодні зроблено перший надважливий крок у реформуванні пасажирських автобусних перевезень - на засіданні уряду схвалено необхідні зміни до постанов Кабінету міністрів України, які дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень на всій території України вже в найближчій перспективі. Ці зміни стосуються порядку проведення конкурсу на регулярних автобусних маршрутах та правил надання послуг на автомобільному транспорті. Вперше за останні 10 років ми відходимо від застарілих рудиментів і впроваджуємо норми, які в першу чергу спрямовані на покращення безпеки та якості перевезень, а також створення умов для людей з інвалідністю», - цитуються в повідомленні слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За словами міністра інфраструктури, буде запроваджено конкурси на здійснення міжобласних автобусних маршрутів за заявницьким принципом, запроваджено вимоги щодо обов'язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів пристосувань для перевезення осіб з інвалідністю: до кінця 2019 на 35% автобусів, а з 2020 року - 50%.

Міністр зауважив, що перевага на конкурсі надаватиметься перевізнику, який пропонує низькопольні автобуси, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3 Євро 6). Крім того, змінами передбачено, що перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на 5 років за умови інвестування в оновлення автопарку; спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь у конкурсі та поступовий перехід на електронну систему подачі документів; спрощення процедури відкриття нових автостанцій та врегулювання давно існуючої проблеми взаємовідносин перевізників і автостанцій.

Як повідомляв УНІАН, пасажироперевезення підприємств транспорту в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 7,4%.