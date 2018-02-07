Автошоу Auto Expo-2018 в Індії (фотогалерея)
17:03, 07 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
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В Індії під час автошоу Auto Expo-2018, яке розпочало свою роботу сьогодні, були презентовані ряд концепт-карів.
В Індії під час автошоу Auto Expo-2018, яке розпочало свою роботу сьогодні, були презентовані ряд автомобілів і концепт-карів, які з'являться на ринку в найближчі роки.
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Серед них варто відзначити позашляховик Rexton G4, Renault Trezor, седан Toyota Yaris, Tata H5X SUV, Kia Niro, Kia SP SUV та Suzuki Future S.
Варто сказати, що більшість автомобілів є або гібридами, або електрокарами.
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