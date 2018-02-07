Автошоу Auto Expo-2018 в Індії (фотогалерея)

В Індії під час автошоу Auto Expo-2018, яке розпочало свою роботу сьогодні, були презентовані ряд концепт-карів.

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