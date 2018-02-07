Автостраховку тепер можна придбати в Інтернеті

Саму операцію купівлі страховки можна провести онлайн, а електронний поліс - зберігати в телефоні або роздрукувати.

7 лютого набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет.

Про це повідомляє FinClub.

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Відтепер, операцію купівлі страховки можна провести онлайн.

Для цього через сайт страхової компанії подається заявка із зазначенням всіх необхідних для укладення договору даних. На їх основі страховик розраховує ціну договору і формує остаточну пропозицію для клієнта.

"Пропозиція" буде згенерована в базі даних МТСБУ і залишиться актуальною добу. Якщо клієнт згоден з умовами страхування, він підтверджує транзакцію (як підтверджуються операції в інтернет-банкінгу) і оплачує послуги страховика: або платіжною карткою через сайт компанії, або готівкою у відділенні банку.

Після надходження оплати поліс автоматично реєструється в базі даних МТСБУ, а клієнт отримує на свою електронну пошту підтвердження страхування своєї відповідальності перед третіми особами.

Електронний поліс можна зберігати в телефоні або роздрукувати.

За інформацією видання, лише 10 страхових компаній з 53 учасників МТСБУ пройшли тестування і почнуть продавати поліси онлайн: "ІНГО Україна", "ПЗУ Україна", "Арсенал Страхування", "Уніка", "АХА Страхування", "Вусо", "Домінанта", "УПСК", "Європейський страховий альянс", "Юнівес".

Бюро зможе оперативно блокувати продаж полісів неплатоспроможними компаніями: в разі виключення їх з МТСБУ укладення нових полісів стане неможливим.

Якщо у вас виникнуть сумніви з приводу достовірності е-поліса ОСАЦВ, його правдивість можна перевірити через інтернет, QR-код і СМС-запит.