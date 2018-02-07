Інфраструктурні закони приймуть наприкінці лютого – Дубневич

За словами народного депутата, на Погоджувальній раді 5 лютого він закликав спікера та колег не відкладати розгляд інфраструктурного пакету законопроектів.

Пакет інфраструктурних законопроектів, підготовлених парламентським Комітетом з питань транспорту ще восени минулого року, Верховна Рада може прийняти вже наприкінці цього місяця.

Про це повідомив голова Комітету Ярослав Дубневич в інтерв'ю сайту «Обозреватель».

За словами народного депутата, на Погоджувальній раді 5 лютого він закликав спікера та колег не відкладати розгляд інфраструктурного пакету, оскільки затримка з їх прийняттям гальмує розвиток всієї галузі.

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«Вистачить декількох годин, аби депутати могли прийняти наші проекти виважено й спокійно. Для цього є всі підстави. Законопроекти вже давно підготовлені Транспортним комітетом до розгляду в залі, свого часу за них проголосував кожен член Комітету (а значить – вони отримали підтримку всіх політичних сил парламенту). Андрій Володимирович (Парубій – ред.) підтримав мене на Погоджувальній, заявивши, що уважно ставиться до законопроектів, які виносяться нашим Комітетом, оскільки вони – серед найважливіших. Й пообіцяв, що врешті їх заслухають на наступному сесійному тижні, який пройде наприкінці лютого.

Серед законопроектів, які виносяться Комітетом з питань транспорту на голосування, Дубневич згадує, зокрема,проект №6766. «Це довгоочікуваний проект, що «вмикає» механізм концесії на українських дорогах. Свого часу ми прийняли закон про Дорожній фонд – й вже всі побачили, як він ефективно працює. На часі – закон, який формулює правила будівництва шляхів державного значення на умовах концесії. Він стане законом нових доріг. Тобто, потенційний концесіонер буде знати, як завтра він може зайти зі своїм капіталом й почати будівництво. Які зустріне переваги та складнощі. Головне – він отримує впевненість, що його вкладення в українську дорогу захищено законом. У сухому остатку поява такого закону буде означати для України можливість будівництва нових автодоріг європейської якості. Таких, яких у нас ще не було ніколи. Це – своєю чергою – привабить до нас значну кількість міжнародних перевізників. Україна отримує не лише іміджеві дивіденди – вона врешті відчує на власному бюджеті, що таке бути країною-транзитером з інфраструктурою європейського рівня», - пояснює Ярослав Дубневич.

До розгляду в залі також запропонований законопроект №4642 – один з тих, що адаптують нормативно-правову базу України до законодавства ЄС. «Він захищає права пасажира, відповідальним за безпеку якого повинен виступити перевізник», - говорить парламентар. А також проекти №5261 «Про внесення змін до «Повітряного кодексу України», законопроекти про внутрішній водний транспорт №№2475 а-д та 2475а–3 та законопроект №6644 Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт (щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів ТЗ). Проект розширює коло осіб чи суб'єктів, які нестимуть відповідальність за порушення вагового контролю. Вводиться солідарна відповідальність учасників руху: перевізника, вантажовідправника та водія.