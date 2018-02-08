Tesla повідомила про найбільші квартальні збитки

За підсумками четвертого кварталу 2017 року втрати компанії становлять 675 мільйонів доларів.

Американський виробник електрокарів Tesla в середу відзвітував про найбільших квартальні збитки в історії компанії, повідомляє Прайм "з посиланням на корпоративну звітність.

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Журнал зазначає, що за підсумками четвертого кварталу 2017 року втрати компанії склали 675 мільйонів доларів. Загальний дефіцит за рік - 1,96 мільярда доларів.

Як прокоментував ситуацію фінансовий директор Tesla Діпак Ахуджи, в новому 2018 році компанія розраховує на зростання операційного доходу до стійко позитивного рівня.

Нагадаємо, що раніше глава і основний власник відразу двох технологічних американських компаній - космічної SpaceX і автомобільної Tesla - Ілон Маск опублікував фото червоного електрокара Tesla Roadster з космосу.