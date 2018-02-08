У харківському метро з'являться термінали, які дають здачу

Термінали, які видають здачу, будуть приймати будь-які купюри.

У кожному з 49 вестибюлів Харківського метрополітену встановлять термінали для поповнення єдиних електронних квитків системи E-ticket, які видають здачу.

Читайте такожХарків відсьогодні переходить на єдиний електронний квиток у транспорті (фото)Крім того, в метро будуть працювати ще близько 150 терміналів, через які можна придбати або поповнити карту E-ticket. Про це в інтерв'ю харківському "7-му каналі" повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов.

Він зазначив, що термінали, які видають здачу, будуть приймати будь-які купюри. Як тільки в метрополітені почне працювати система E-ticket, користуватися старими картами люди ще зможуть, але поповнити їх вже буде неможливо.

За словами віце-мера, у місті продовжують встановлювати наземні термінали. Як вже повідомлялося раніше, їх загальне число для зручності городян буде збільшено до 600. У тому числі термінали працюватимуть біля таких великих підприємств, як "ФЕД", ХТЗ, "Турбоатом".

"Біля "ФЕДу" термінал вже стоїть, термінал для "Турбоатома" готують до підключення. Жодне велике працююче підприємство не буде обділене. Робочі зміни починаються рано, пізно закінчуються, дуже зручно, коли люди у вестибюлі на прохідній зможуть поповнювати карти", - підкреслив Водовозов.

Віце-мер зазначив, що на маршрутах електротранспорту працюватимуть контролери. Як тільки вони будуть заходити в транспорт, щоб перевірити оплату, – на бортовому комп'ютері буде блокуватися система, і всі, хто не оплатили проїзд картою, вже не зможуть це зробити під час контролю. За порушення в користуванні громадським транспортом передбачені штрафні санкції.

Водовозов ще раз нагадав, що турнікети і термінали системи єдиного електронного квитка E-ticket у Харківському метрополітені почнуть працювати тільки після того, як робота системи в наземному електротранспорті буде налагоджена на 100%.