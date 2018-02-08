На Житомирщині перевізники приміських та міжміських маршрутів знизили тарифи на проїзд на вимогу ОДА

На Житомирщині, за оперативною інформацією, ті перевізники, які з початку цього року підняли ціни на проїзд, привели їх до економічно обґрунтованих на вимогу облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«За дорученням голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, перевізники на приміських та міжміських маршрутах, які підняли ціни на проїзд з нового року, вже знизили тарифи. Так, зокрема, на деяких маршрутах ціна квитка стала на 16 гривень меншою», - йдеться у повідомленні.

«Якщо на приміських маршрутах тарифи знизилися на кілька гривень, то на дальніх маршрутах зниження відчувається більше. Наприклад, на маршруті «Житомир-Олевськ» перевізника «ФОП Белявський» тариф зменшився на 16 гривень, а на «Житомир-Любар» перевізника «ФОП Вітенко» – на 12 гривень», – зазначають в управлінні дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації.

Також, зокрема, наразі тарифи зменшили такі перевізники, як ВАТ «Овруцьке АТП-11847» (від 4,45 грн до 6,46 грн), приватне підприємство «Рім-Богдан» ( від 1,74 грн до 8,41 грн), товариство з обмеженою відповідальністю «Автосвіт» ЛТД (від 0,52 грн до 6,43 грн) та ряд інших.

Як повідомляв УНІАН, влада Житомирщини зобов'язала перевізників маршруток врегулювати тарифи, зробивши їх економічно обґрунтованими. Для цього управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації провело перевірку вартості проїзду у маршрутках області - приміських, міжміських, тощо.

Перевізники мали знизити тарифи і встановити ціну на проїзд не більше, ніж плюс 15% до вартості, яка діяла до 31 грудня 2017 року.