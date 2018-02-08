Гройсман: надприбутків на ринку пального бути не повинно – "каратимемо нещадно" за зловживання

Прем'єр зазначив, що учасники ринку палива активно піднімають ціни, якщо є передумови для цього, проте, зворотний процес рухається значно повільніше.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман готовий зустрітися з представниками ринку нафтопродуктів в Україні і донести до них свою позицію про неприпустимість отримання надприбутку в цій сфері.

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Про це Гройсман заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Гройсман зазначив, що учасники ринку палива активно піднімають ціни, якщо є передумови для цього, проте, зворотний процес рухається значно повільніше.

«Я вважаю, що це неприпустимо. Якщо потрібно, я буду зустрічатися з усіма гравцями на ринку нафтопродуктів, і потрібно їх привести до нормального позиції. Ніхто не говорить, що потрібно їм працювати на збиток, але ми повинні донести їм позицію, що надприбутків у цій сфері бути не повинно, що вони повинні, якщо є умови для зниження ціни, це зробити», - сказав прем'єр.

Гройсман нагадав, що доручив Державній фіскальної службі проаналізувати митні декларації імпортерів палива і подивитися, де можуть бути зловживання.

«Якщо ми знайдемо хоч одну гривню зловживань - ми будемо карати нещадно тих, хто дозволив собі це зробити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень. На 6 лютого вартість бензину марки А-92 досягла 31,99 грн за літр, А-95 - 32,99 грн за літр, і дизпального - 30,49 грн за літр.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, які продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.