Снігопади в Україні: у поліції розповіли про ситуацію на дорогах

12:45, 09 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Обмеження руху на автошляхах України немає - Нацполиция / фото УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

«На даний час обмежень руху на автодорогах країни немає. Затори також відсутні. Проте на вулиці ще йде сніг. Будьте пильними за кермом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ДСНС заявили, що, незважаючи на ускладнення погодних умов, рух транспорту на автошляхах України забезпечено.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 622 одиниць техніки та 2 188 осіб.

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Новина в сюжеті: Снігопад в Україні
Теги: #снігопад в Україні#затори на дорогах