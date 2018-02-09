Снігопади в Україні: у поліції розповіли про ситуацію на дорогах

Під час ускладнення погодних умов поліція попереджає водіїв бути пильними за кермом.

На цей час обмежень руху на автодорогах України немає.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

«На даний час обмежень руху на автодорогах країни немає. Затори також відсутні. Проте на вулиці ще йде сніг. Будьте пильними за кермом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ДСНС заявили, що, незважаючи на ускладнення погодних умов, рух транспорту на автошляхах України забезпечено.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 622 одиниць техніки та 2 188 осіб.