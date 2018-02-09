"Будівництво століття" перетнуло дворічний рубіж: окупанти підбили підсумки робіт довкола Кримського моста

Будівництво мосту довжиною 19 км коштуватиме бюджету 228,3 млрд руб. Порівнянних за розміром і ціною об'єктів в Росії раніше не будували.

Будівництво моста через Керченську протоку перетнуло дворічний рубіж. У лютому 2016 року почалося перше занурення паль.

Будівельно-монтажні роботи розгорнулися на морських і сухопутних ділянках, передає сайт "Кримський міст".

До лютого цього року побудовано основні конструктиви автодорожньої частини мосту: занурені палі, сформовані опори, встановлені прогонові будови. До грудня планується здача об'єкта за графіком – окупанти мають завершити асфальтування дороги та облаштувати проїжджу частину.

Більш ніж наполовину виконані роботи з ключових елементів залізничної частини споруди. Цьогоріч працюють на морських ділянках будівництва: на одному вже виконується насування прольотів над акваторією.

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Окупанти вважають, що найбільш складні технологічні операції "будівництва століття" припали на 2017 рік. Керченський і Таманський з'єднали береги автомобільними прольотами, звели біля фарватера дві великі опори, на які встановили судноплавні арки.

Як повідомлялося, в ході реалізації проекту будівництва залізничних підходів до Керченського мосту з боку Криму виникли проблеми з ґрунтом, що використовуються для будівництва земляного полотна. Було прийнято рішення не намагатися зміцнити ґрунт, а замінити його на новий. Це, за попередніми оцінками, потребує виділення ще 2,9 млрд руб. з бюджету.

Також російське видання Forbes повідомляло про призупинення фінансування будівництва Керченського мосту.

Міст повинен зв'язати окупований Крим і материкову Росію, відкрити робочий рух планують у грудні 2018 року, остаточна здача об'єкту запланована на червень 2019-го.