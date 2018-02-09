Імпорт вживаних автомобілів до України за рік зріс утричі

За даними ДФС, митниці у 2017 році оформили 80,5 тис. нових і 72,9 тис. вживаних автомобілів.

Українські митниці в 2017 році здійснили оформлення 80,5 тис. нових автомобілів, що на 27% більше, ніж за 2016 рік, і 72,9 тис. вживаних автомобілів, що в 3 рази більше, ніж за підсумками 2016 року.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно з повідомленням, автовласники сплатили 15,8 млрд грн митних платежів з нових авто і 5,5 млрд грн із вживаних.

За даними ДФС, із загальної кількості ввезених вживаних авто за пільговими ставками акцизного податку було ввезено 69,5 тис. машин.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", обсяг продажів нових комерційних автомобілів в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 38% і становив 11,5 тис. авто.