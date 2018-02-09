Продавці палива за рік збільшили сплату акцизного податку на чверть

Станом на 1 січня поточного року зареєстровано 5,9 тисячі платників акцизного податку з реалізації палива.

Реалізатори пального в 2017 році збільшили сплату акцизного податку, який є складовою частиною роздрібної ціни на нафтопродукти, на 24% - до 46,1 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ГФС).

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У тому числі з виробленого палива сплачено 9,5 мільярда гривень, з ввезеного – 36,6 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня поточного року зареєстровано 5,9 тисячі платників акцизного податку з реалізації палива, ними зазначено відомості про 20 тисяч пунктів по реалізації палива, зокрема 9 тисяч автозаправних станцій і 1,9 тисячі автогазозаправок і газових АЗС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року було скасовано акциз з роздрібних продажів нафтопродуктів, а також збільшена базова ставка акцизу для імпортерів і виробників палива, наприклад, для бензину – на 13,7%, до 213,5 євро за тонну. Для дизельного палива діяла ставка акцизу з 1 січня по 31 березня 2017 року на рівні 125 євро/тонна, а з 1 квітня 2017 року – 139,5 євро/тонна. Для скрапленого газу (автогазу) з 1 січня 2018 року встановлена ставка акцизу на рівні 52 євро/тонна.