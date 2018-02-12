Італійський лоукостер запустить три нові рейси з Києва та Львова

Найближчим часом авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад.

Італійський лоукостер Ernest планує запустити три нові рейси до України цього року. Про розширення географії маршрутів перевізник заявив під час Міжнародної туристичної виставки-ярмарку в Мілані.

Про це повідомляє ЦТС.

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Як повідомляється, авіакомпанія планує запустити рейси з Києва в Болонью, а зі Львова - в Рим і Мілан-Мальпенса. На даний момент італійський лоусот здійснює рейси з Києва в Мілан-Бергамо і Неаполь, а зі Львова - в Неаполь, Венецію і Мілан-Бергамо.

Зазначається, що найближчим часом авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад і відкрити продажу за новими напрямками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія LOT може запустити нові рейси до України. Так, польська авіакомпанія LOT може відкрити рейси в Дніпро, Івано-Франківськ та Вінницю.

Крім того, повідомлялося, що цікавим для LOT є здійснення внутрішніх перельотів за напрямками: Київ - Львів - Варшава і Одеса - Львів - Варшава.