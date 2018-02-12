Вперше за півроку: великі мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо

Падіння цін на паливо, як в національних, так і в регіональних мережах АЗС спостерігається вперше за останні півроку.

Роздрібні ціни в мережах АЗС України на бензин і дизельне паливо з 9 по 12 лютого знизилися на 10-70 копійок за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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"Причинами зниження цін на АЗС стали: зміцнення гривні, а також зменшення вартості нафтопродуктів на європейських майданчиках у зв'язку з подешевшала нафтою", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наприклад, в мережах OKKO, WOG і SOCAR всі бензини і ДП подешевшали на 50 копійок за літр. Вартість бензинів і ДТ на станціях операторів OKKO і SOCAR встановилася на позначках: А–92 – 31,49 гривні, А–95 – 32,49 гривні, А–95 Преміум – 33,49 гривні, ДТ – 29,99 гривні, ДП Преміум – 31,99 гривні. На заправках WOG ціни нижче на 4 копійки за літр.

На станціях Shell ціна опустилася на 20 копійок за літр, до: А–92 – 31,59 гривні, А–95 – 32,59 гривні, А–95 Преміум – 34,79 гривні, ДТ – 29,99 гривні, ДП Преміум – 30,48 гривні.

На станціях Glusco вартість палива знизилася на 20-70 копійок за літр, до: А-92 – 29,75 гривні, А–95 – 30,75 гривні, А–95 Преміум – 31,75 гривні, ДТ – 28,25 гривні, ДП Преміум – 28,45 гривні.

Оператор AMIC знизив ціни на всі види палива на 30 копійок за літр, до: А–92 – 30,99 гривні, А–95 – 31,99 гривні, А–95 Преміум – 32,99 гривні, ДТ – 29,49 гривні, ДП Преміум – 30,99 гривні.

На АЗС "БРСМ-Нафта" в Києві вартість бензинів і ДТ знизилася на 10-30 копійок за літр, до: А–92 – 27,79 гривні, А–95 – 28,29 гривні, А–95 Преміум – 29,29 гривні, ДТ – 26,99 гривні, ДП Преміум – 27,79 гривні.

У мережі UPG бензини подешевшали на 50 копійок за літр, ДТ – на 40 копійок за літр, до: А–92 - 28,50 гривні, А–95 – 29,50 гривні, ДТ – 26,90 гривні.

Столичний рітейлер KLO знизив ціни на 10-70 копійок за літр, до: А–92 – 29,69 гривні, А–95 – 30,69 гривні, А–95 Преміум – 33,59 гривні, ДТ – 28,29 гривні, ДП Преміум – 31,99 гривні.

Також, на 10-40 копійок за літр ціни знизилися в мережах Mango, Ultra і "Катрал Південь".

Згідно з інформацією UPECO, середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС станом на 12 лютого становили: для А–92 – 29,23 гривні за літр, А–95 – 30,03 гривні за літр, А–95 Преміум – 31,20 гривні за літр, ДТ – 27,83 гривні за літр, ДТ-Преміум – 30,25 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.