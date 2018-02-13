Гройсман анонсував нові стандарти будівництва доріг в Україні

Прем'єр-міністр зазначив, що українці не повинні їздити новими дорогами, побудованими за старими стандартами.

Уряд до кінця лютого має затвердити нові нормативи будівництва доріг, що передбачають сучасні будівельні рішення.

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Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Twitter.

«До кінця лютого повинні вийти на нові нормативи будівництва доріг. Через три тижні уряд має схвалити остаточне рішення», - повідомив прем'єр.

Гройсман зазначив, що українці не повинні їздити новими дорогами, побудованими за старими стандартами.

Як повідомляв УНІАН, українська автодорожня галузь у 2018 році отримає близько 47 млрд грн фінансування за рахунок гарантованого державного фінансування і додаткових джерел. Фінансування дорожнього будівництва в Україні в 2017 році становило близько 20 млрд грн.