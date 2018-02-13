На українських АЗС дешевшають бензин і дизпальне

Великі мережі АЗС знизили ціни на паливо на 0,1-1 грн за літр.

Великі мережі АЗС, які працюють під брендами AMIC, Shell, Parallel, KLO, знизили ціни на бензин і дизельне пальне на 0,1-1 грн за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, на заправках AMIC вартість бензинів і дизпального знизилась на 1-1,5 грн за літр. На сьогодні бензин марки А-92 у мережі коштує 29,99 грн за літр, А-95 - 30,99 грн за літр, А-95 «Преміум» - 31,99 грн за літр, дизпальне - 28,49 грн за літр і дизпальне «Преміум» - 29,49 грн за літр.

За даними UPECO, на АЗС Shell усі види пального подешевшали на 30 коп. за літр до 31,29 грн за літр (А-92), 32,29 грн за літр (А-95), 34,49 грн за літр (А-95 «Преміум»), 29,79 грн за літр (дизпальне) і 33,29 грн за літр (дизпальне «Преміум»).

Також ціни впали в мережах АЗС, які працюють під брендами Parallel, KLO, «РУР Груп», «Катрал Південь», «ОЛАС», Mango і Ultra.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне до 28-29 грн за літр. За фактом значного й одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Перше значне зниження цін на пальне було зафіксовано в період з 9 по 12 лютого. У ці дні низка великих мереж АЗС знизили ціни на 10-70 коп. за літр.