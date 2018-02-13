Промахнулися: у Кримського мосту знову проблеми - будівельники не змогли зістикувати металеві прольоти (фото)

Нестиковку металевих прольотів видно на фотографіях, опублікованих у мережі.

Будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" у районі Керченського півострова.

Розбіжність складає близько 2 м у довжину і близько 1 метра у висоту, передає Lb.ua.

Такий інцидент може бути результатом технічних прорахунків або ж просіданням крайніх опор у місці стикування мосту.

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Як відомо, вартість проекту мосту з Керчі в Крим перевищила 300 млрд рублів (близько 5 млрд. доларів), що в три рази дорожче від будівництва найдовшого мосту у світі (міст завдовжки 164,8 км між Шанхаєм і Нанкіном коштував 1,46 млрд доларів).

Єдиним виконавцем робіт була призначена фірма "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, близького до Володимира Путіна. Контракт компанія отримала після провалу трьох конкурсів на вибір підрядника - охочих будувати міст так і не знайшлося.