Прощавай, WiFi: Київ розірвав угоду зі створення мережі Інтернет в метро

Раніше компанія Mosquito перестала займатися розширенням мережі Wi-Fi у столичному метро через фінансові проблеми.

КМДА з 1 лютого розірвала угоду з ТОВ Москіто Мобайл, що виграла тендер на будівництво мережі Wi-Fi в метро. Відповідне оголошення опубліковане в газеті "Хрещатик".

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"...з 1 лютого 2018 року фактично припинений інвестиційний договір від 2 грудня 2014 року "Про будівництво WiFi-мережі в Київському метрополітені", - сказано в оголошенні.

Договір був підписаний між КП Київський метрополітен, ТОВ Москіто Мобайл та департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА. В грудні 2014 року КМДА підписала договір про будівництво мережі Wi-Fi з Фідомобайл (надає послуги під брендом Mosquito Mobile).

Раніше повідомлялося, що Mosquito перестала займатися розширенням мережі Wi-Fi у столичному метро через фінансові проблеми.

Зазначається, що власник Mosquito - Олександр Адарич, співвласник визнаного неплатоспроможним Банку. Про запуск Wi-Fi на перших станціях київської підземки два роки тому урочисто оголосив мер столиці Віталій Кличко. Проект Mosquito Mobile переміг у міському конкурсі ще в 2014 році. Крім швидкісного інтернету, його завданням було забезпечення відеоспостереження в метро.

Передбачалося, що мережа на всіх станціях запрацює до кінця 2016 року. Але цього так і не сталося.