На Житомирщині розробили схеми об’їзду по дорогах, де під час негоди виникали проблеми

В області взимку цілодобово чергуватимуть оператори зв’язку та інженерно-технічні працівники.

У Житомирі оперативний штаб з реагування на ускладнення погодних умов розробив картки-схеми об’їзду по всіх дорогах області у разі негоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації

Як зазначається у повідомленні, сьогодні на черговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили порядок взаємодії установ, організацій та підприємств області у разі погіршення погодних умов взимку цього року.

Читайте такожНа Житомирщині перевізники приміських та міжміських маршрутів знизили тарифи на проїзд на вимогу ОДА

Засідання проходило під керівництвом начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Сергія Безносюка.

Порядок взаємодії розробили для забезпечення умов безперебійного руху транспортних засобів на автомобільних дорогах Житомирщини загального користування.

Так, зокрема, в області взимку цілодобово чергуватимуть оператори зв’язку та інженерно-технічні працівники.

Для цього кожна установа області тепер має відповідального, а дії цих людей координує управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації.