В "Антонові" назвали причини відновлення співпраці з Росією

ДП "Антонов" відновило роботу з оцінки технічного стану "Русланів" російською "Волга-Дніпро".

З листопада 2017 року фахівці ДП "Антонов" на договірній основі виконують роботи з оцінки технічного стану літаків Ан-124-100 "Руслан" російською авіакомпанією "Волга-Дніпро", яка не входить до списку компаній, до яких згідно з рішенням РНБО застосовують санкції.

Роботи проводяться на підставі міжвідомчих угод з уповноваженими міністерствами й відомствами, а також листа-роз'яснення Держекспортконтролю, повідомив 112.ua президент підприємства Олександр Кривоконь.

"ДП "Антонов" є розроблювачем авіаційної техніки й, відповідно, власником сертифікатів типу літаків АН, зокрема транспортного літака АН-124-100 "Руслан", і на цій підставі має виключне право збільшувати ресурси авіаційної техніки. Як організація-розробник "Антонов" зобов'язаний оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їхньої експлуатації, а за її результатами розробляти і видавати інформацію, яка доповнює чинні програми технічного обслуговування, що дозволяє виявити пошкодження конструкції, до того, як воно стане проблемним для всього парку", - розповів він.

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Президент ДП "Антонов" повідомив, що у разі відмови оцінити технічний стан експлуатованих у РФ "Русланів" до українського підприємства могли б бути застосовані санкції. Зокрема, його могли б позбавити статусу розробника авіаційної техніки й втратити позиції на авіаційному ринку.

"Слід зазначити, що експлуатація літаків, які не мають льотної придатності, небезпечна. Крім того, "Руслани" виконують польоти, у тому числі міжнародні, за замовленням організацій, яким необхідно подавати пакет документів, що підтверджують льотну придатність і технічну готовність літака до виконання польотів. Без документів організації-розробника, що підтверджують льотну придатність, дозвіл на переліт їм не дадуть", - роз'яснив він.

Як відомо, Росія виступала з ініціативою про передачу прав розробника КБ "Ільюшина", але у ДП "Антонов" виступають проти цього.

"Спроби російської влади перекласти обов'язки "Антонов" як розробника на інші підприємства призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій. Зокрема, до заборони міжнародних польотів літаків марки Ан", - запевнив Кривоконь.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в авіагалузі повідомили, що Росія і Україна ведуть закриті переговори з продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан". У ДП "Антонов" підтвердили цю інформацію і заявили, що мають оцінити стан літака компанії "Волга-Дніпро" згідно з міжнародними договорами.