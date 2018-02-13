Понад мільярд гривень: Нацкомісія розрахувала вартість 4G-ліцензій

Раніше комісія повідомляла, що мінімальна плата за видачу ліцензії в діапазоні 2300 МГц на конкурсних або тендерних засадах за 55 МГц з терміном дії 15 років може становити 1,113 мільярда гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила проект постанови про розміри плати за видачу 4G-ліцензій в діапазоні 2300 МГц, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

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"Комісія схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України". В установленому порядку документи будуть подані на розгляд Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проект постанови розроблено з урахуванням результатів науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу РЧР (радіочастотного ресурсу України та пропозицій щодо впровадження системи мобільного зв'язку четвертого покоління у відповідних частотних діапазонах, виконаних іноземним консультантом Analysys Маѕоп Limited.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року НКРЗІ на основі звернень ТОВ "Інтелектуальні комунікації" про готовність провести конверсію в діапазоні смуг радіочастот 2345-2400 МГц і ТОВ "Телерадіокомпанія "Вид" про готовність звільнити смуги частот в діапазоні 2300 - 2400 МГц прийняла за основу проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" і схвалила пропозиції про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для впровадження 4G в діапазоні 2300 МГц.

Раніше НКРЗІ повідомляла, що мінімальна плата за видачу ліцензії в діапазоні 2300 МГц на конкурсних або тендерних засадах за 55 МГц з терміном дії 15 років може скласти 1,113 мільярда гривень.