Повернення легенди: виробник показав перше фото нової Toyota Supra

Світова прем'єра автомобіля відбудеться в березні на моторшоу в Женеві, проте поки незрозуміло, буде це концепт-кар чи серійна модель.

Компанія Toyota опублікувала перше зображення нового спорткара. Його ім'я не називається – на тизері сказано лише про те, що це буде «повернення легенди».

Відповідне фото компанія показала на своїй сторінці в Facebook.

Судячи з усього, мова йде про «Супру» нового покоління, про розробку якої говорять останні п'ять років. Світова прем'єра автомобіля відбудеться в березні на моторшоу в Женеві, проте поки незрозуміло, буде це концепт-кар чи серійна модель.

Читайте такожАвтошоу Auto Expo-2018 в Індії (фотогалерея)

«Тойота» розробляє нову «Супру» спільно з компанією BMW, яка випустить власну версію моделі під ім'ям Z5. Обидва спорткара побудують на одній платформі, але вони будуть відрізнятися дизайном, настройками шасі і лінійкою силових установок. Раніше передбачалося, що «Супра» може отримати навіть гібридну модифікацію на базі бензинового турбомотора, повний привід і роботизовану коробку передач.

Німецький і японський виробники почали роботу над спільною моделлю в 2013 році. Крім неї, компанії працюють над силовою установкою на паливних осередках, легкими композитними матеріалами та новим видом акумуляторів.

Очікується, що збирати спорткари будуть на австрійському заводі Magna. Виробництво повинно початися вже в цьому році.