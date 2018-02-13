Аеропорт "Харків" цього року планує збільшити пасажиропотік за рахунок нових авіаперевізників та маршрутів

На даний час з аеропортом працюють на постійній основі 12 авіакомпаній, а це близько 100 рейсів на тиждень.

13 лютого у прес-центрі Харківської обласної держадміністрації відбулася прес-конференція, присвячена ключовим етапів стратегії розвитку Міжнародного аеропорту "Харків" на 2018 рік. У заході взяли участь губернатор Харківської області Світлична Юлія і Володимир Васильченко, генеральний директор компанії "Нью Системс АМ" (оператор Міжнародного аеропорту "Харків", група DCH Олександра Ярославського).

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Відкрила прес-конференцію Юлія Світлична. Губернатор Харківської області відзначила важливу роль харківського ааэропорта у зміцненні економічного та туристичного потенціалу регіону та підкреслила його значимість не тільки для регіону, але й для сусідніх областей.

"Харківський аеропорт - найбільший на Сході країни, він обслуговує жителів Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Сумської, Полтавської областей. У 2017 році аеропорт перевиконав план з перевезень пасажирів. Було виконано на 30% більше рейсів, ніж у попередні роки. В даний час з аеропортом працюють на постійній основі 12 авіакомпаній, а це близько 100 рейсів в тиждень. На 2018 рік плануємо обслужити близько 900 тисяч пасажирів і розраховуємо зберегти ті регулярні авіарейси, які виконуються на сьогоднішній день. Це рейси в Київ, Польщу, Росію, Ізраїль, Туреччину, Єгипет".

Юлія Світлична зазначила, що в новому році харківський аеропорт розширить перелік існуючих пропозицій. Зокрема, в Харків повертається авіакомпанія " Віззейр, завдяки чому вже в квітні буде відкритий прямий регулярний рейс в німецький Дортмунд, а в червні планується відкриття рейсу Харків-Катовіце. Обидва ці аеропорту є зручними транзитними пунктами для пасажирів, які подорожують з Харкова в різні країни Європи та світу. Також до переліку нових маршрутів додасться прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі авіакомпанії Gergian Airlines, який буде виконуватися двічі на тиждень. Крім того, на харківський ринок виходить новий український авіаперевізник SkyUp з п'ять новими напрямками, в т. ч. в Барселону, Ларнаки, Тіват та ін. Ведуться переговори щодо відкриття внутрішніх рейсів до Одеси і Львова.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб і далі розширювати коло можливостей мешканців не лише нашого регіону, але і семи інших областей, які обслуговує Міжнародний аеропорт "Харків", - підкреслила висновок Юлія Світлична.

Генеральний директор харківського аеропорту Володимир Васильченко висловив подяку за підтримку і розуміння губернатору і її команді. Він зазначив, що минулий рік був для аеропорту дуже вдалим і насиченим.

"Ми досягли рекордного для себе на сьогодні показника по пасажироперевезеннях, привели на ринок нові авіакомпанії, у тому числі одного і найбільших світових авіаперевізників, Turkish Airlines", - повідомив Васильченко. Генеральний директор харківського аеропорту також підкреслив, що на 2018 рік у підприємства не менш амбітні плани.

"Що стосується рейсів Віззейр, хотілося б дещо уточнити з Дортмунду. Це дуже перспективний транзитний аеропорт, поруч з яким розташовані такі ділові, культурні центри світу, як Дюссельдорф, Амстердам та ін. Дуже цікавий аеропорт Катовіце. Це база Віззейр. Завдяки цьому пропозицією наші пасажири можуть без численних пересадок та додаткових витрат добиратися, зокрема, до таких країн, як Норвегія, Португалія, Ірландія. Вартість квитків стартує від 20$ в Катовіце і від 30 - в Дортмунд".

Володимир Васильченко також акцентував увагу на новому українському авіаперевізнику SkyUp, з яким у сезоні 2018 починає співпрацювати аеропорт "Перевізник орієнтується на туристичний потік, так як це структура, пов'язана з відомим нашим туроператором JoinUp. В той же час вони планують виступати в ролі лоукостера, і частина квитків буде продаватися в мережі".

Ще один новий рейс, який відкриється поточного року - Харків-Бергамо авіакомпанії МАУ. "Ми вдячні компанії МАУ за прийняте рішення відкрити цей рейс. Бергамо - це туристичний центр, який, до того ж, знаходиться всього в 50 км від Мілана, куди легко можна дістатися в будь-який час доби".

Відмінним подарунком для українських туристів та представників бізнесу стане прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі флагмана грузинських пасажирських авіаперевезень, Georgian Airlines. "Перевагою для нас є, зокрема, те, що вони, на відміну від українських авіакомпаній, які не мають обмежень щодо перетину території РФ, що значно скорочує час у дорозі. Зокрема, рейс з Харкова у Тбілісі триває на 40 хвилин менше порівняно з іншими операторами", - підкреслив Васильченко. Він також повідомив, що керівництвом аеропорту в даний ведуться переговори з представниками авіакомпаній з відкриття рейсів до Одеси і Львова, і, судячи з усього, ці плани вдасться реалізувати в 2019 році. Також ведуться переговори щодо відкриття регулярного рейсу в Дубаї з авіакомпанією FlyDubai, але про результати говорити рано. Швидше за все, найближчим часом (або в цьому сезоні, або на початку наступного) рейси за маршрутом Харків-Дубаї будуть виконуватися авіакомпанією SkyUp.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Харків" був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012), разом з іншими ключовими міськими об'єктами.

Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи в т. ч. будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав 107,2 мільйона доларів, порівнянну суму держава вклала у реконструкцію аеродрому. Згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), "Харків" увійшов в число європейських аеропортів, продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку за 2016 рік. Міжнародний аеропорт "Харків" увійшов до 4-ю групи досліджених об'єктів (аеропорти з пасажиропотоком до 5 мільйонів осіб) з показником +60,1% порівняно з показниками попереднього року.