В "Укрзалізниці" розповіли, коли подорожчають квитки

10:40, 14 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує в два етапи підвищити вартість квитків на пасажирські перевезення - на 20-24% до кінця 2018 року у зв'язку зі збитковістю пасажирських перевезень.

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

"Ми плануємо до кінця року підвищення вартості квитків на 10-12% в два етапи. Тобто, два рази по 10-12% для того, щоб це було плавно. Перший етап – другий квартал, а другий етап - третій або четвертий квартал", - сказав він.

За словами Кравцова, підвищення вартості квитка об'єктивно необхідно в зв'язку з збитковістю пасажирських перевезень.

"Ми три роки не підвищували ціну на пасажирські перевезення. Це збільшило збитки від пасажирських перевезень. Є багато прикладів, коли автобусні перевезення дорожче залізничних. Наприклад, ціна плацкарти Київ-Костянтинівка - 88 гривень, а автобус коштує 300-500 гривень. Ціна не може бути настільки дешевше, адже ж/д транспорт зручніше", - сказав він.

Також, Кравцов повідомив, що планується поділ пасажирських перевезень на класи.

"Ми плануємо дерегуляцію несоціальних перевезень. Це перевезення в СВ і "Інтерсіті+". Тут ми не виконуємо соціальну функцію, так як квитки там не дешеві, і у нас повинна бути можливість встановлювати ціну самостійно, в залежності від дня тижня, пори року, часу продажу, наповнюваності. Зараз у нас є коридор підвищення ціни у відповідності з інструкціями по тарифу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев заявляв, що "Укрзалізниця" очікує отримати понад 11 мільярдів гривень збитку від пасажирських перевезень за підсумками 2017 року.

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Теги: #пасажироперевезення#тарифи Укрзалізниці