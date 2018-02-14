У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися послуга Duty Free

Цього року планується впровадити харчування в поїзді, продаж книг та електронні розважальні медійні системи на нічних поїздах.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розглядає можливість впровадження послуги Duty Free на міжнародних швидкісних поїздах.

Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

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"Цьогоріч ми плануємо ввести харчування в поїзді, продаж книг та електронні розважальні медійні системи на нічних поїздах. Також ми розглядаємо можливість впровадження Duty Free на міжнародних швидкісних поїздах. Треба зрозуміти, наскільки така послуга буде затребувана", - сказав він.

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Також Кравцов зазначив, що планується введення наскрізної продажу квитків з іншими видами транспорту.

"Зараз ми працюємо над введенням наскрізний продажу квитків з іншими видами транспорту, у першу чергу, з авіаційним. У нас є авіакомпанії, які зацікавлені в тому, щоб мати можливість продавати спільно квитки на авіарейси і ж/д транспорт. Це дасть можливість за оптимальну кількість часу добратися в потрібну точку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні "Укрзалізниця" запустила послугу оплати квитків у міжнародних касах платіжними картками, тоді як раніше квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку.

Також, раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що прямують вночі, буде запущений з листопада 2017 року.