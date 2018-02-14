У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися послуга Duty Free

11:41, 14 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото УНІАН

Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

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"Цьогоріч ми плануємо ввести харчування в поїзді, продаж книг та електронні розважальні медійні системи на нічних поїздах. Також ми розглядаємо можливість впровадження Duty Free на міжнародних швидкісних поїздах. Треба зрозуміти, наскільки така послуга буде затребувана", - сказав він.

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Також Кравцов зазначив, що планується введення наскрізної продажу квитків з іншими видами транспорту.

"Зараз ми працюємо над введенням наскрізний продажу квитків з іншими видами транспорту, у першу чергу, з авіаційним. У нас є авіакомпанії, які зацікавлені в тому, щоб мати можливість продавати спільно квитки на авіарейси і ж/д транспорт. Це дасть можливість за оптимальну кількість часу добратися в потрібну точку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні "Укрзалізниця" запустила послугу оплати квитків у міжнародних касах платіжними картками, тоді як раніше квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку.

Також, раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що прямують вночі, буде запущений з листопада 2017 року.

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Теги: #Duty Free в Укрзалізниці