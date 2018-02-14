Бескидський тунель у Карпатах здадуть в експлуатацію за 100 днів – Гройсман

Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року.

Бескидський тунель у Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз новим залізничним сполученням, буде здано в експлуатацію через 100 днів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Сьогодні ми починаємо відлік 100 днів до здачі в експлуатацію Бескидського тунелю. Фактично через 100 днів він буде зданий в експлуатацію. Це відповідає нашій стратегії розвитку "Укрзалізниці", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що "Укрзалізниця" планує 25 травня 2018 року завершити будівництво нового Бескидського тунелю.

Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року. Він побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид та Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель має довжину 1765 м, ширину 10,5 метра, висоту 8,5 метра і пролягає на максимальній глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень передбачені на монтажні роботи.