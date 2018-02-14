Нові локомотиви: угоду між General Electric та "Укрзалізницею" буде підписана за тиждень

До 40% виробництва буде локалізовано в Україні.

Угода про співпрацю між американською компанією General Electric і "Укрзалізницею", яка передбачає спільне виробництво локомотивів в Україні, буде підписано 22-23 лютого.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Укрзалізниця", Міністерство інфраструктури та Офіс інвестицій завершили переговори з General Electric. До кінця місяця, я думаю, 22-23 лютого, ми в Будинку уряду підпишемо угоду про співпрацю з General Electric і "Укрзалізницею". Це буде означати, що ми отримаємо нову тягу для "Укрзалізниці" і найголовніше - що спільно з General Electric будемо виробляти рухомий склад в Україні. Це нові робочі місця, нові технології і Україна буде задіяна в глобальній мережі General Electric по всьому світу", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, до 40% виробництва буде локалізовано в Україні.

"На це треба час, адже ми починаємо з 10%, але угода передбачає 40%", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році.

3 жовтня минулого року президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації "Укрзалізниці".

4 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що "Укрзалізниця" і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю. Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, якы зібрані в тому числі і з українських запчастин.

Довідка УНІАН. General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.