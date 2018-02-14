У Коростені на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" для безпеки руху встановили 26 світлофорів

13:41, 14 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ця ділянка раніше була концентрацією дорожньо-транспортних пригод / фото oda.zt.gov.ua

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані  Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

«На автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (км 151+220) у місті Коростень встановили 26 світлофорів», - сказано у повідомленні.

Ця ділянка  раніше була концентрацією дорожньо-транспортних пригод. Тепер тут встановили та запустили у тестовому режимі  14 світлофорів для автотранспорту та 12 пішохідних.

«Таке рішення було прийнято, аби врегулювати рух для водіїв  і  підвищити безпеку на  цій ділянці, оскільки ані розмітка, ані дорожні знаки бажаного результату не давали. Статистика тепер змінилась», –  сказано у повідомленні.

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