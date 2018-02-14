У Коростені на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" для безпеки руху встановили 26 світлофорів
У місті Коростень Житомирської області на трасі « Київ – Ковель - Ягодин» встановили 26 світлофорів.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
«На автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (км 151+220) у місті Коростень встановили 26 світлофорів», - сказано у повідомленні.
Ця ділянка раніше була концентрацією дорожньо-транспортних пригод. Тепер тут встановили та запустили у тестовому режимі 14 світлофорів для автотранспорту та 12 пішохідних.
«Таке рішення було прийнято, аби врегулювати рух для водіїв і підвищити безпеку на цій ділянці, оскільки ані розмітка, ані дорожні знаки бажаного результату не давали. Статистика тепер змінилась», – сказано у повідомленні.