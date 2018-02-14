Топ-оператор України потрапив у скандал, стягнувши 4 тисячі гривень за роумінг під час польоту у літаку

Один з клієнтів "Київстар" стверджує, що оператор автоматично включив роумінг на його смартфоні під час польоту, що призвело до автоматичного оновлення додатків через мобільний інтернет.

Популярний український оператор мобільного "Київстар" списав з рахунку клієнта майже 4 тисячі гривень, коли той летів в літаку і не користувався послугами зв'язку.

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Про це користувач Facebook Олександр Довгопол повідомив на своїй сторінці.

"Лечу в літаку, висота 10 км. Телефон лежить у сумці. Тут приходить смс: "Вітаємо в роумінгу в літаках!

Стандартні тарифи: вихідні дзвінки 150 грн/хв, за вхідні дзвінки 150 грн/хв., вихідні СМС 15 грн, GPRS 20 грн за 50 КБ", - розповів він.

За словами чоловіка, потім почали оновлюватися месенджери і загорівся значок EDGE.

"Запідозривши, чим це пахне, тут же вирубав телефон, але не допомогло: по прильоту виявив на рахунку мінус 3800 гривень! Чи варто говорити, що я про таку послугу навіть не чув, не те що не замовляв", - повідав Олександр.

У підсумку після трьох тижнів розглядів з усім колл-центром в "Київстарі" відмовилися повертати чоловікові гроші, заявивши, що вони були списані коректно.

У свою чергу в прес-службі "Київстар" УНІАН повідомили, що "всі абоненти Київстар, перед тим, як почати користуватися міжнародним роумінгом, отримують SMS-повідомлення з інформацією про умови надання послуги та тарифи".

"Якщо вони не планують використовувати мобільний інтернет, то можуть вимкнути передачу даних в налаштуваннях телефону. Під час польоту в літаку ми рекомендуємо переводити телефон в режим «У літаку», а в налаштуваннях мобільного телефону встановлювати оновлення мобільних додатків через Wi-Fi, що дозволить уникнути автоматичного оновлення програм через мобільний інтернет. ", - зазначили в компанії.