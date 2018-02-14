Топ-оператор України потрапив у скандал, стягнувши 4 тисячі гривень за роумінг під час польоту у літаку
Популярний український оператор мобільного "Київстар" списав з рахунку клієнта майже 4 тисячі гривень, коли той летів в літаку і не користувався послугами зв'язку.
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Про це користувач Facebook Олександр Довгопол повідомив на своїй сторінці.
"Лечу в літаку, висота 10 км. Телефон лежить у сумці. Тут приходить смс: "Вітаємо в роумінгу в літаках!
Стандартні тарифи: вихідні дзвінки 150 грн/хв, за вхідні дзвінки 150 грн/хв., вихідні СМС 15 грн, GPRS 20 грн за 50 КБ", - розповів він.
За словами чоловіка, потім почали оновлюватися месенджери і загорівся значок EDGE.
"Запідозривши, чим це пахне, тут же вирубав телефон, але не допомогло: по прильоту виявив на рахунку мінус 3800 гривень! Чи варто говорити, що я про таку послугу навіть не чув, не те що не замовляв", - повідав Олександр.
У підсумку після трьох тижнів розглядів з усім колл-центром в "Київстарі" відмовилися повертати чоловікові гроші, заявивши, що вони були списані коректно.
У свою чергу в прес-службі "Київстар" УНІАН повідомили, що "всі абоненти Київстар, перед тим, як почати користуватися міжнародним роумінгом, отримують SMS-повідомлення з інформацією про умови надання послуги та тарифи".
"Якщо вони не планують використовувати мобільний інтернет, то можуть вимкнути передачу даних в налаштуваннях телефону. Під час польоту в літаку ми рекомендуємо переводити телефон в режим «У літаку», а в налаштуваннях мобільного телефону встановлювати оновлення мобільних додатків через Wi-Fi, що дозволить уникнути автоматичного оновлення програм через мобільний інтернет. ", - зазначили в компанії.