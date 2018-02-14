Поїзд "п'яти столиць" з Києва хочуть запустити цього року

Ціна на потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн буде на рівні 1200-1500 грн.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» планує в цьому році запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн, а також потяги в напрямку Словаччина - Мукачеве - Будапешт.

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Про це повідомив в. о. начальника «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

«У цьому році ми плануємо сполучення з країнами Балтії (Вільнюс - Рига - Таллінн) через Мінськ. Зараз ведуться активні переговори з білоруськими колегами, оскільки є потяг Мінськ - Київ, і треба врегулювати, щоб ці маршрути не перекривали одне одного. Білоруси хвилюються з цього приводу ... Також ми плануємо потяг у напрямку Словаччина - Мукачеве - Будапешт», - сказав він.

Також, Кравцов зазначив, що ціна на потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн буде на рівні 1200-1500 грн.

«Зараз ціна на авіаквиток до країн Балтії становить 2500-3000 грн. На наш погляд, ціна на потяг має бути вдвічі дешевшою для того, щоб ми могли конкурувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що "Укрзалізниця" планує запустити швидкісний потяг Київ-Гомель у 2018-2019 році для поліпшення залізничного сполучення з Білоруссю.

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