Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці"

Згідно з проектом фінплану, «Укрзалізниця" планує в 2018 році отримати 709,9 млн грн чистого прибутку.

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Кабінет міністрів України затвердив консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на поточний рік з планом інвестицій в розмірі 26,9 млн грн.

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Як повідомив на своїй сторінці в Twitter в. о. керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 14 лютого.

«Уряд щойно затвердив фінплан компанії на 2018 рік. Найоперативніше за останні 10 років. Свідчення нової якості управління. У плані - 26,9 млрд грн інвестицій. Це вчетверо більше, ніж у 2016 році, ушестеро - ніж у 2015 році, і в 2,5 разу більше, ніж виконано в 2017 році», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявляв, що впродовж п'яти років держкомпанія планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 млрд дол. капітальних інвестицій.

Згідно з проектом фінплану, «Укрзалізниця» планує в 2018 році отримати 709,9 млн грн чистого прибутку, а також знизити обсяг вантажних перевезень, порівняно з планом на 2017 рік, на 0,2% - до 347,5 млн тонн, а перевезення пасажирів знизити на 0,7% порівняно з планом на 2017 рік - до 201,5 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, які здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.