Після повідомлень про великі проблеми у Кримського мосту окупанти запевняють, що з "будівництвом століття" все гаразд

Нестикування металевих прольотів ЗМІ показали на фотографіях, опублікованих у мережі. Окупанти запевняють, що будівництво йде за планом.

В окупантів відреагували на повідомлення про те, що будівельники не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в морі на ділянці "Насип — Фарватер" у районі Керченського півострова.

Замовник ФКУ Упрдор "Тамань" стверджує, що повідомлення про нестикування прольотів Кримського моста "не відповідають дійсності", передає "РИА Крим".

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Глава "Тамані" Роман Новіков почав запевняти, що насування прольотів "будівництва століття" "здійснюється за проектом". Окупанти "не бачать ніяких відхилень" при цих роботах, а фото Кримського моста і прольотів "неправильно інтерпретували".

Новіков пояснив, що насунута двокілометрова нитка металоконструкцій для встановлення розрізається на відрізки (батоги), після чого опускається на опори. "Сьогодні відбувається процедура послідовного розрізання цих елементів прогонових будов й опускання їх на опорні частини", — додав він.

Раніше повідомлялося, що будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в морі на ділянці "Насип — Фарватер" у районі Керченського півострова.

14 лютого з'явилася інформація, що опори моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати Росію з окупованим Кримським півостровом України, почали просідати.