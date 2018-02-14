Бензин в Україні продовжує дешевшати

Низка регіональних мереж АЗС знизили ціни на пальне на 10-60 коп. за літр.

Низка регіональних мереж АЗС знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 10-60 коп. за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За даними компанії, на АЗС під брендом Glusco ціни на пальне знизилися на 20 коп. за літр. На сьогодні бензин марки А-92 коштує 29,55 грн за літр, А-95 - 30,55 грн за літр, А-95 «Преміум» - 31,55 грн за літр і дизпальне - 28,05 грн за літр.

Згідно з повідомленням, на заправках Neftek бензини і дизпальне подешевшали на 50 коп. за літр - до 29,49 грн за літр (бензин А-92), 30,49 грн за літр (А-95), 31,49 грн за літр (А-95 «Преміум») і 27,99 грн за літр ( дизпальне).

Також відзначається, що компанія «Енерджі Транс» знизила ціни на 50 коп. за літр - до 29,99 грн за літр (бензин А-92), 30,99 грн за літр (А-95), 31,50 грн за літр (А-95 «Преміум»), 29 грн за літр (дизпальне). Крім того, ціни впали на АЗС компаній «Укргазвидобування», «Катрал Південь» і Gas Point.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Знижуватися ціни на АЗС почали тільки з 9 лютого. Наприклад, 13 лютого, великі мережі, такі як AMIC, Shell, Parallel і KLO, знизили ціни на бензин і дизельне пальне на 0,1-1 грн за літр.