Польський лоукостер запускає новий рейс до України

Запоріжжя стане вже шостим українським аеропортом, в якому працює авіаперевізник LOT.

Польська авіакомпанія LOT з 2 липня нинішнього року почне здійснювати польоти з Варшави до Запоріжжя.

Читайте такожІталійський лоукостер запустить три нові рейси з Києва та ЛьвоваЯк повідомляє «Центр транспортних стратегій», аеропорт у Запоріжжі стане вже шостим українським аеропортом, в якому працює польський авіаперевізник.

Відзначається, що рейси будуть виконуватися шість разів на тиждень, крім четверга. Польоти по понеділках, п'ятницях і неділях будуть здійснюватися в обідній час. Виліт з Варшави об 11:00, посадка у Запоріжжі - в 14:00. Зворотний виліт о 14:40, повернення до Варшави - у 15:55.

Рейси по вівторках, середах і суботах, як стверджується, будуть вечірніми. З Варшави літаки LOT будуть вилітати у 14:20, а посадку в Запоріжжі здійснювати в 17:20. У зворотному напрямку вони будуть стартувати у 18:00, час посадки у Варшаві - 19:15.

Квитки на новий рейс вже доступні у продажі. Вартість квитка в одну сторону починається від 1969 грн. Маршрут буде обслуговуватися літаками Embraer 170 (70 крісел) і Embraer 175 (82 крісла).

У польській авіакомпанії розраховують, що пасажири з Запоріжжя скористаються аеропортом Варшави як хабом для пересадки на рейси в Західну Європу та Північну Америку.

На даний момент LOT літає у п'ять українських аеропортів: Київ-Бориспіль, Київ-Жуляни, Львів, Одеса та Харків. В ці міста авіакомпанія виконує польоти зі свого хаба - Варшавського аеропорту імені Шопена.

Як повідомляв УНІАН, Один з найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року.