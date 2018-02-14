"Укрзалізниця" знайшла ще одну причину для підняття цін на квитки - Wi-Fi хочуть включити у вартість

За словами в. о. голови «Укрзалізниці», Wi-Fi в нічних поїздах вимагає великих капітальних інвестицій.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» розглядає можливість поліпшити якість сигналу Wi-Fi у швидкісних поїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка, оскільки нинішній підрядник не дуже якісно виконує роботи.

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Про це повідомив виконувач обов‘язків керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

«Щодо Wi-Fi, то він присутній в швидкісних поїздах. Те, що є зараз, - це безкоштовна послуга. Є контракт з підрядником, однак вони не дуже якісно виконують роботи. Ми розглядаємо можливість поліпшити якість сигналу, але це додаткові витрати. Нам доведеться включати це у вартість квитка. І це нормально, адже якщо ви подивитеся на інтернет у поїздах в інших країнах, то там він платний. Ще є варіант використання реклами, як джерела покриття витрат. Але є питання, що це може працювати на стаціонарних об'єктах, де менші витрати в інфраструктуру. Ми розглядаємо такий варіант для вокзалів. Якщо говорити про нічні поїзди, то там вкладення будуть набагато більші, бо вони курсують по всій нашій мережі і покриття Wi-Fi мережею такого полігону - це дуже великі капітальні інвестиції», - сказав він.

Також, Кравцов зазначив, що досить складна ситуація з наявністю розеток у вагонах.

«Розетки можливо зробити при капітальному ремонті або під час закупівлі нових вагонів. На сьогодні близько 30% купейних поїздів мають розетки, СВ - близько 80%. У плацкартах складніше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Інтернет за технологією Wi-Fi зараз є у всіх швидкісних поїздах «Укрзалізниці».

У січні держкомпанія запустила послугу оплати квитків у міжнародних касах платіжними картками, тоді як раніше квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку.

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