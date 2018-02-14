Російський вчений прогнозує обвал Кримського мосту

За словами вченого РФ, Кримський міст будувати там не можна, тому що "там не та основа".

Нестикування металевих прольотів Кримського мосту сталося за рахунок нерівномірного просідання основних опор.

Про це розповів кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук Юрій Медовар, передає InfoResist.

"Вже сказали, що там будувати його взагалі не можна. Я в курсі, що там пішло нестикування за рахунок нерівномірного просідання основних опор. Ось на самому початку, коли вони спорудили центральну арку, яка вагою 10 тис. тонн, просідання сталося нерівномірно. Просідання повинно буто, тому що це такі ґрунти, глина, обов'язково йде просідання. Звісно, під навантаженням. А те, що надмірно плавуча глина, нерівномірно. Якби було навіть рівномірно, було б нормально. Але там, по-моєму, вона пішла від самого початку в радіусі півметра. Тепер, звичайно, не стикуються ці речі. Ось так все і буде йти", – зазначив експерт.

На думку Медовара, весь цей міст треба розібрати і на цьому закінчити.

"Але вони чомусь вперлися. Заради Путіна роблять всю цю справу надалі. Будемо дивитися. Розумієте, цей міст ще не закінчений, по ньому ще ніхто не їздив й вже нерівномірне осідання. А коли поїдуть всілякі паровози з 60-тонними цистернами, там ще буде 10 тис. тонн, і відповідно все це полетить далі. Мій прогноз, що будувати там не можна, тому що там не те підґрунтя", – додав він.

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Вчений наголосив, що такі мости можна будувати тільки на скельних породах.

"Це арочний міст. А що в ДБН було написано? Арочний міст можна будувати тільки на скельних породах. Граніт і т. д., який тримає й не просідає. А на глині будувати не можна. І ще досить цікава інформація, що туди ставлять якісь датчики, які зможуть захистити міст від девятибалльного землетрусу. Я взагалі "випав", тому що землетрус буде відбуватися не на поверхні моря, а внизу. І незрозуміло як піде плита, поперечна хвиля, поздовжня хвиля. А можете собі уявити 9-бальний шторм у Керченській протоці? Від мосту нічого не залишиться одразу і ніякі датчики не врятують", – підсумував експерт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що будівельники Кримського моста не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в морі на ділянці "Насип — Фарватер" у районі Керченського півострова.

Після повідомлень про великі проблеми у Кримського моста окупанти запевняють, що з "будівництвом століття" все гаразд.