Глава "Укрзалізниці" розповів про багатомільярдні борги компанії

За словами Кравцова, борги «Укрзалізниці» становлять 39 мільярдів гривень.

Борги акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» перед зовнішніми кредиторами становлять 39 млрд грн, що ніяк не загрожує роботі компанії.

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Про це повідомив в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН.

«Цього року у нас не заплановано великих виплат. Вони починаються з 2019 року. Це виплати за єврооблігаціями - 300 млн євро. Цього року - лише регулярна виплата кредиторам. У цілому «Укрзалізниці» потрібно виплатити 39 млрд грн боргів. Це не таке велике навантаження, і у нас є запас для запозичення», - сказав він.

При цьому Кравцов зазначив, що наступного року планується провести реструктуризацію кредитів у зв'язку з високими процентними ставками.

«На наступний рік ми плануємо провести реструктуризацію. Потрібно попрацювати з внутрішнім портфелем, адже у нас історично високі процентні ставки. Нам необхідно попрацювати з кредиторами і знизити їх. Також потрібно почати підготовку до випуску єврооблігацій. Зараз у нас є 500 млн доларів на Ірландській біржі», - сказав в. о. голови держкомпанії.

Крім того, він повідомив, що тривають переговори і судові процеси з російськими банками.

«Є питання і політичного плану. Ми в судових процедурах з одним банком на кілька мільярдів гривень і абсолютно спокійно ставимося до цього. Аудиторський висновок є, і ризиків ми не бачимо», - наголосив Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов заявив, що «Укрзалізниця» планує упродовж 1,5-2 років здійснити емісію єврооблігацій вартістю 1-1,5 млрд дол.

У травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних обсягом 500 млн дол. з погашенням 21 травня 2018 року.

Основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

12 травня 2015 року «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства і зазначила, що планує провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн. З них внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 млрд грн.

У грудні 2015 року "Укрзалізниця" узгодила з комітетом кредиторів умови реструктуризації облігацій на суму 500 млн дол. Зокрема, ставку купона було збільшено з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) і продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

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