У Мінекономрозвитку придумали, де взяти $35 мільярдів на модернізацію застарілої інфраструктури

У міністерстві відзначили, що в перші концесійні проекти в разі прийняття сучасного законодавства може бути інвестовано 300 млн дол.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує залучити 35 млрд дол., необхідних для модернізації застарілої української інфраструктури, за рахунок державно-приватного партнерства.

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Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку у Facebook.

«35 млрд дол. необхідно, щоб відновити вже наявну в Україні інфраструктуру. Ця сума майже дорівнює всій дохідній частині бюджету-2018. Як залучити такі кошти? Ми вважаємо, що завдяки державно-приватному партнерству. Але чинне законодавство в цій сфері не відповідає світовим нормам. Тому Мінекономрозвитку вже розробило відповідні проекти законів, які відкриють дорогу реальним інвестиціям», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що в перші концесійні проекти в разі прийняття сучасного законодавства може бути інвестовано 300 млн дол.

«Першими можуть стати портові об'єкти», - наголосили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив і направив на розгляд парламенту розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі законопроект про реформування концесійного законодавства.

Чинне законодавство, яке складається з 4 законів, було розроблено в 1999 році і, за оцінками уряду, не відповідає стратегії розвитку нашої країни.