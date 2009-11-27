life:) запустила шлюз прикордонного роумінгу

Оператор мобільного зв`язку компанія «Астеліт» (ТМ life:)) запустив шлюз прикордонного роумінгу (Border Roaming Gateway), покликаний захистити абонентів, які перебувають біля кордону, від випадкового переходу в мережу іноземного оператора. Про це УНІАН повідомили в компанії.

Шлюз активовано в усіх прикордонних областях України для утримання абонентів від автоматичного переходу в мережі операторів більшості країн, що межують із Україною: Росії, Білорусі, Молдови, Угорщини, Польщі, Туреччини та Румунії. Завдяки запуску шлюзу, абоненти life:) утримуватимуться в мережі оператора скрізь, де є покриття. Особливо це важливо для жителів і гостей Одеської, Чернігівської, Волинської, Закарпатської, Харківської та Львівської областей, де, за даними компанії, трапляється найбільша кількість автоматичних переходів у роумінг.

Довідка УНІАН. Мережа life:) забезпечує покриття території, на якій проживає 94,8% населення країни, й надає можливість роумінгу в 172 країні завдяки 455 роумінг-партнерам. Національний оператор мобільного зв`язку life:) обслуговує 11,8 мільйонів абонентів (станом на третій квартал 2009 року).