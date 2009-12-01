Аеропорт "Львів" отримає 28 млн. грн.

Уряд виділив 28 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду на продовження будівництва злітно-посадочної смуги в аеропорту м. Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час ознайомлення з ходом будівництва смуги львівського аеропорту.

Вона зазначила, що всі роботи з будівництва і реконструкції аеропорту в Львові йдуть із випередженням графіка.

«Я абсолютно задоволена, що всі об`єкти аеропорту будуються, підкреслюю, з випередженням графіка», - сказала прем`єр і висловила подяку будівельникам, керівництву обладміністрації і мерові Львова.

Вона підкреслила, що проведення робіт із випередженням графіка свідчить про велику концентрацію зусиль, що робляться в Україні для підготовки до Євро-2012. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд і вона особисто практично щотижня контролює всі підготовчі роботи до проведення Євро.

«Україна до Євро буде підготовлена успішно. Україна гідно пройде навіть світову фінансову кризу. Всі абсолютно процеси - будівництво стадіонів, аеропортів, магістралей, готелів – ми сьогодні все встигаємо робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.