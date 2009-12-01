З 1 грудня вестибюлі 4-х станцій метро працюватимуть в обмеженому режимі

З 1 грудня 2009 року змінюється режим роботи чотирьох станцій Київського метрополітену, повідомляється на офіційному сайті метрополітену.

Відтак, вестибюлі №2 станцій «Нивки» (вихід до проспекту Перемоги), «Героїв Дніпра» (вихід до зупинки автотранспорту, що курсує у напрямку м. Вишгород) та «Позняки» (вихід до вулиць Мішуги, Руденко, Вишняківська), а також вестибюль станції «Хрещатик» (вихід на вулицю Городецького) будуть відчинені для пасажирів лише у робочі дні з 7:00 до 19:00.

У вихідні та святкові дні вказані вестибюлі будуть зачинені.