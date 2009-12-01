У протоці Дарданелли зіткнулися українське та турецьке судна

У протоці Дарданелли зіткнулися судна «Сергей Смірнов» під прапором України та «Хизир Софуоглу» під прапором Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за інформацією з дипломатичних джерел, судна зіткнулися в Стамбулі 30 листопада орієнтовно о 23.00 за місцевим часом, під час проходу протоки Дарданелли у напрямку Мармурового моря.

В результаті зіткнення (зачепили одне одного бортами) судна зазнали незначних ушкоджень. Жертв та постраждалих серед членів екіпажу немає.

Після обміну відповідними радіоповідомленнями між капітанами та надання відповідної інформації службі контролю за рухом у протоці Дарданелли, обидва судна продовжили виконання запланованих рейсів.