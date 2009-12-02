Держінспекція: треба зупинити роботи на лінії швидкісного трамваю в Києві

Державна житлово-комунальна інспекція закликає зупинити реконструкцію лінії швидкісного трамвая в Києві у зв`язку з виявленими порушеннями під час її будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства (ЖКГ) – начальник Держжитлокомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, трамвайна лінія не може бути запущена в експлуатацію, оскільки є безліч істотних порушень, які мають бути негайно усунені.

Серед порушень, виявлених під час перевірки реконструкції Міжвідомчою робочою групою, – укладання близько 18 км несертифікованих залізобетонних шпал, невиконання технічних умов «Київводоканалу» про перенесення підземних комунікацій, що може призвести до технологічних аварій під час експлуатації швидкісного трамвая. При цьому на ділянці трамвайних колій від станції «Кільцева дорога» до станції «Гната Юри» були виявлені пошкодження залізобетонних шпал, лінія не була забезпечена температурно-напруженими безстиковими коліями.

Крім того, при проведенні тендеру замовник реконструкції – КП «Київпастранс» необгрунтовано здійснив закупівлю 40 тис. підкладок пружного кріплення і 40 тис. гумових шумознижувальних прокладок на загальну суму більш як 5 млн. грн., з яких матеріали на суму понад 4 млн. грн. не були і не можуть бути використані.

Начальник Держжитлокомунінспекції зазначив, що місцевому бюджету завдано збитків на «десятки мільйонів гривень», оскільки здача об`єкту в експлуатацію затягнеться на невизначений час. В результаті реконструкція всієї швидкісної лінії трамвая обійдеться місцевому бюджету більш як у 200 млн. грн.

Нагадаємо, раніше планувалося першу чергу лінії трамвая ввести в експлуатацію до кінця цього року.

На думку О.МАЗУРЧАКА, відповідальність за зрив термінів здачі лінії в експлуатацію і збільшення вартості реконструкції має нести замовник реконструкції – КП «Київпастранс», а також частково – виробник шпал.

Він також зазначив, що матеріали перевірки буде передано до Генеральної прокуратури.

Довідка УНІАН. Лінія швидкісного трамвая в Києві є складовою об`єктів міського електротранспорту КП «Київпастранс». Вона пролягає від ст. «Старовокзальна» до ст. «Кільцева дорога». Протяжність лінії 20,2 км, на ній розташовано 12 станцій, пропускна спроможність становить 25 тис. пасажирів на годину. До реконструкції на лінії експлуатувалося близько 100 трамвайних вагонів. Середня експлуатаційна швидкість трамвайних вагонів становить близько 40 км/год., максимальна швидкість – 80 км/год.

8 вересня 2004 року КДМА затвердила комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси.