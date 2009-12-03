Гриценко: державу слід звільнити від «хабароємних функцій»

Кандидат у Президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про нагальну необхідність звільнити державу від «хабароємних функцій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції у Черкасах, де перебував з робочою поїздкою.

«Аби позбавитися головної внутрішньої загрози національній безпеці – корупції та хабарництва – треба звільнити державу від «хабароємних функцій», - переконаний політик.

А.ГРИЦЕНКО пропонує розпочати цей процес зі скасування державного технічного огляду приватного автотранспорту. «Це - побори, обман та приниження, коли 10 тис. міліціонерів знущаються над 9 млн. водіїв», - вважає кандидат у Президенти.

Він нагадав, що на минулій сесії парламенту пропонував таку законодавчу ініціативу, але її заблокували депутатська група «Народна самооборона» чинного міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та фракція Блоку Юлії Тимошенко.

А.ГРИЦЕНКО пропонує Ю.ЛУЦЕНКУ замислитися над тим, що він «не все життя буде міністром, а колись стане просто водієм», та підтримати новий законопроект, який народний депутат вніс на розгляд поточної сесії.

Крім того, на думку політика, вкрай важливим є процес «обмеження свавілля чиновників», зокрема, у сфері ліцензування підприємницької діяльності (відповідний проект А.ГРИЦЕНКО вже також вніс у парламент), а також – обмежити кількість перевірок і контролюючих органів, чисельність яких на сьогодні перевищує шість десятків.

Ще однією пропозицією, яка увійшла у проект Конституції Порядку А.ГРИЦЕНКА, є обмеження «нестримної нормотворчості» державних органів. Політик пропонує жорстко обмежити порядок, за якого Кабінет міністрів, міністерства та інші органи виконавчої влади мають право видавати нормативно-правові акти.

«Якщо вони прийматимуть якісь інші – ці акти не матимуть сили. А усі нинішні нормативно-правові акти, прийняті ними, будуть переглянути і більшість - скасовані», - пояснив суть ініціативи А.ГРИЦЕНКО.

Неабияку роль у боротьбі з корупцією, на переконання голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, відіграватиме оприлюднення не лише доходів, а ще й витрат чиновників та членів їхніх сімей.

«Адже чиновники мають начебто невеличку зарплату, але чомусь на роботу їздять на «мерседесах», а по вікендах літають за кордон», - зауважив він.

Також А.ГРИЦЕНКО вкотре рішуче висловився за зняття недоторканності з депутатів, Президента та суддів та підвищення кримінальної відповідальності за корупційні дії, особливо для представників правоохоронних органів та державних органів влади.