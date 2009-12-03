АвтоВАЗ отримає 12 млрд. руб. держпідтримки

Уряд Росії виділить перший транш держдопомоги ВАТ "АвтоВАЗ" у розмірі 12 мільярдів рублів вже в грудні нинішнього року, повідомив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН в середу журналістам, повідомляє РИА Новости.

"Готуємо постанову уряду про внесення до статутного капіталу "Ростехнологій" 12 мільярдів рублів, які потім поступлять в "АвтоВАЗ", - сказав голова Мінфіну.

За його словами, перший транш держпідтримки "АвтоВАЗу" поступить вже в грудні, “решта - пізніше".

Раніше повідомлялося, що минулого тижня "АвтоВАЗ" і його акціонери - Renault, "Ростехнології" і "Трійка діалог" - підписали угоду про наміри щодо реструктуризації автогіганта. Документ передбачає, що Росія підтримає завод грошима, а Renault - технологіями, які зараз дуже необхідні російському автопрому.

Як заявляв прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, російська влада виділить на розвиток підприємства і вирішення соціальних проблем близько 50 мільярдів рублів, можливо, будуть капіталізовано видані раніше кредити, тоді об`єм підтримки складе 75 мільярдів рублів. Саме таким, за оцінками топ-менеджмента "АвтоВАЗа", до кінця року буде борг заводу.

Рішення, як саме "АвтоВАЗу" будуть перераховані засоби для реструктуризації, ухвалять до 1 березня, повідомив голова "Ростехнологій" Сергій ЧЕМЕЗОВ. Пізніше віце-прем`єр Ігор СЕЧІН заявив, що фінансова допомога "АвтоВАЗу" може поступити вже в грудні 2009 року - січні 2010 року.

У свою чергу, Renault-Nissan найближчим часом надасть засоби у розмірі 300 мільйонів євро - за словами В.ПУТІНА, поки у вигляді технологій, а в майбутньому можливі і прямі інвестиції. На цю суму поставлять технологічне устаткування: на 240 мільйонів євро - від Renault, на 60 мільйонів - від Nissan.