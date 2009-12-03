Держпрограму розвитку метро на 2006-2010 рр. провалили

Державна програма будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки не буде виконана в повному обсязі і вчасно у зв`язку з недофінансуванням і відсутністю контролю виконання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що, як встановили аудитори Рахункової палати, вказана програма, всупереч законодавству, не містить обгрунтовано певних результативних показників та обсягів фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації.

У 2006-2008 роках і I півріччі 2009 року на реалізацію програми з різних джерел було направлено 2,6 млрд. грн. На думку фахівців Рахункової палати, вказані кошти «мали б вирішити проблему (розвитку метрополітену – УНІАН) хоча б в одному з чотирьох міст (Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ – УНІАН)».

Проте, в результаті із запланованих 38,8 км і 46 станцій метрополітену введено в експлуатацію тільки 1,1 км ліній і дві станції метрополітену в Києві. «Як наслідок, очікувані результати програми в соціальній, економічній, екологічній і технологічній сферах не будуть досягнуті до кінця 2010 року. За 4 роки через відсутність системи організації та управління у сфері міського електричного транспорту в частині пріоритетності будівництва і розвитку мережі метрополітенів, відсутній розвиток мережі підземних шляхів у Харкові і Дніпропетровську, не введений в експлуатацію метрополітен у Донецьку. На 50-му році існування столичного метрополітену його будівництво вперше припинилося», - наголошується в повідомленні.

Вказується також, що уряд фактично не контролював виконання своєї ж програми. З держбюджету виділено 868 млн. грн., або 17% до орієнтовного обсягу, визначеного програмою на 2006-2009 рр., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 38%.

У 2009 році Кабінет міністрів, здійснюючи “ручне” управління коштами Стабілізаційного фонду, розподіляв їх суб`єктивно, зазначає РПУ. Незважаючи на те, що законом про держбюджет на цей рік встановлені бюджетні призначення із Стабфонду для будівництва метрополітенів у Києві – 200 млн. грн. і Донецьку – 500 млн. грн., фактично уряд виділив 25 млн. грн. на будівництво метрополітену в Дніпропетровську і 75 млн. грн. – у Харкові.

«Через безконтрольність з боку замовника програми – Мінтрансзв’язку, замовників будівництва метрополітенів - Дніпропетровської, Донецької, Харківської обласних і Київської міської держадміністрацій, 112 млн. грн. коштів держбюджету в 2006-2008 роках витрачено з порушенням законодавства і неефективно», - резюмується в повідомленні.