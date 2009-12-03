Google запустив україномовний пошуковик

Компанія Google оголосила про запуск нового пошукового інструменту Google Search options українською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, Search options дають користувачам можливість налагодити видачу результатів пошуку декількома способами: перегляд сторінок із певним видом контенту; перегляд схожих запитів; сортування за датою.

Як зазначають у компанії, нові пошукові опції можуть бути корисні, коли запит важко сформулювати у вигляді ключових слів. Також нові можливості стануть у нагоді в тих випадках, коли ту чи іншу тему потрібно вивчити якнайширше, або інформацію за даною темою необхідно відфільтрувати.

Довідка УНІАН. Компанія Google, заснована в 1998 році, на сьогодні є лідируючою веб-корпорацією на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Силіконовій долині (США), представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі і Азії.