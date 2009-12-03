"Укрзалізниця" призначила 26 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята

"Укрзалізниця", станом на 3 грудня, призначила 26 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, дев’ять поїздів призначила Південно-Західна залізниця; по п’ять — Одеська та Придніпровська залізниці; по три — Південна та Львівська, один додатковий призначила Донецька залізниця. 18 поїздів (з них 3 транзитних) призначили російські залізничники.

Складом Одеської залізниці:

1. №420/419 Миколаїв—Київ відправленням з Миколаєва з 24.12.09 по 11.01.10 щоденно, крім 31.12.09, із Києва з 25.12.09 по 12.01.10 щоденно, крім 1.01.10.

2. №432/431 Одеса—Харків відправленням з Одеси з 27.12.09 по 13.01.10 щоденно, з Харкова з 28.12.09 по 14.01.10 щоденно.

3. №228/227 Одеса—Львів відправленням з Одеси з 27.12.09 по 10.01.10 щоденно (крім 31.12.09, 1 та 6.01.10), зворотно зі Львова з 28.12.09 по 11.01.10 щоденно (крім 1, 2 та 7.01.10).

4. №267/268 Херсон—Львів відправленням з Херсона з 27.12.09 по 9.01.10 через день по непарних числах (крім 31.12.09), зворотно зі Львова з 28.12.09 по 10.01.10 через день по парних числах (крім 1.01.10).

5. №558/557 Одеса—Ужгород відправленням Одеси з 27.12.09 по 11.01.10 щоденно (крім 31.12.09), зворотно Ужгорода з 28.12.09 по 12.01.10 щоденно (крім 1.01.10).

Складом Придніпровської залізниці:

1. №26/25 Євпаторія—Москва відправленням з Євпаторії з 25.12.09 по 9.01.10 щоденно, крім 31.12.09, з Москви з 27.12.09 по 11.01.10 щоденно, крім 2.01.10.

2. №69/70 Бердянськ—Москва відправленням з Бердянська з 25, 27, 29.12.09, 1, 3, 5, 7, 9, 11.01.10, з Москви 26, 28, 30.12.09, 2, 4, 6, 8, 10, 12.01.10.

3. №212/211 Феодосія—Москва відправленням із Феодосії з 25, 27, 29.12.09, 1, 3, 5, 7, 9.01.10, з Москви з 26, 28, 30.12.09, 2, 4, 6, 8, 10.01.10.

4. №204/203 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя щоденно з 7.01.10 по 10.01.10, з Москви з 8.01.10 по 11.01.10.

5. №208/207 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя 8 та 9.01.10 з Москви 9 й 10.01.10 за літнім розкладом поїзда №67 Москва—Сімферополь.

Складом Південно-Західної залізниці:

1. №58/57 Київ—Сімферополь відправленням з Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно.

2. №282/281-182/181 Київ—Сімферополь відправленням із Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно.

3. №207/208 Київ—Ужгород відправленням з Києва з 25.12.09 по 30.12.09 та з 1.01.10 по 4.01.10 щоденно, 8, 9, 10.01.10, з Ужгорода з 26.12.09 по 31.12.09 та з 2.01.10 по 5.01.10 щоденно, 9, 10, 11.01.10.

4. №505/506 Київ—Ужгород відправленням з Києва 30, 31.12.09 та 3, 4, 5.01.10, зворотно з Ужгорода 30, 31.12.09 та 3, 4, 5.01.10.

5. №537/538 Київ—Ужгород відправленням Києва 29, 30.12.09 та 1, 2, 3.01.10, з Ужгорода 30, 31.12.09 та 2, 3, 4.01.10.

6. №531 Київ—Львів відправленням з Києва 29.12.09.

7. №525/526 Київ—Чоп відправленням з Києва 30.12.09, 1.01.10, з Чопа 31.12.09, 2.01.10.

8. №96/95 Київ—Москва відправленням з Києва 7, 9.01.10, з Москви 8, 10.01.10.

9. №252/251 Київ—Москва відправленням з Києва 8, 10.01.10, з Москви 10, 12.01.10.

Складом Донецької залізниці:

1. №524/523 Луганськ—Київ відправленням з Луганська 29.12.09, з Києва 30.12.09.

Складом Південної залізниці:

1. №175/176 Харків—Сімферополь відправленням з Харкова 27, 28, 29, 30.12.09, із Сімферополя 27, 28, 29, 30.12.09.

2. №173/179-174/180 Кременчук, Полтава—Київ відправленням з Кременчука та Полтави 29.12.09 зворотно з Києва 29.12.09.

3. №277/278 Харків—Київ відправленням з Харкова 30.12.09, з Києва 31.12.09.

Складом Львівської залізниці:

1. №269/270 Львів—Київ—Івано-Франківськ відправленням зі Львова 28, 29, 30.12.09, з Києва 28, 29, 30.12.09.

2. №220/219 Львів—Київ—Івано-Франківськ відправленням зі Львова 29.12.09, з Києва 31.12.09.

3. №147/148 Київ—Львів—Київ відправленням з Києва та Львова 30, 31.12.09.

Складом ВАТ «РЖД»:

1. №251/252 Москва—Київ відправленням з Москви 26, 30, 31.12.09, 2, 3.01.10, з Києва 26, 30, 31.12.09, 2, 3.01.10.

2. №125/126 Москва—Чоп відправленням з Москви з 25 по 30.12.09 щоденно та 1, 2, 3, 4.01.10, з Чопа з 27.12.09 по 1.01.10 щоденно та 3, 4, 5, 6.01.10.

3. №219/220 Москва—Сімферополь відправленням з Москви 3.01.10, із Сімферополя 4.01.10.

4. №255/256 Москва—Дніпропетровськ відправленням з Москви 29.12.09, з Дніпропетровська 30.12.09.

5. №221/292 Москва—Харків відправленням з Москви 26, 28, 30, 31.12.09, з Харкова 26, 28, 30, 31.12.09.

6. №211/212 Москва—Львів відправленням з Москви з 26 по 29.12.09 щоденно, 1, 2, 3.01.10, зі Львова з 27 по 30.12.09 щоденно, 2, 3, 4.01.10.

7. №585/586 Москва—Кишинів відправленням з Москви з 20 по 31.12.09 щоденно, 2.01.10, з Кишинева з 21.12.09 по 1.01.10 щоденно, 3.01.10.

8. №415/416 Москва—Ростов відправленням з Москви 30, 31.12.09, з Ростова 31.12.09, 1.01.10.

9. №187/188 Москва—Київ відправленням з Москви 29, 30.12.09, з Києва 30, 31.12.09.

10. №103/104 Москва—Київ—Брянськ відправленням з Москви 30.12.09, з Києва 31.12.09.

11. №95/260 Москва—Київ відправленням з Москви 30.12.09, з Києва 31.12.09.

12. №235/236 Москва—Одеса відправленням з Москви з 26 по 30.12.09 щоденно, 2, 3.01.10, з Одеси з 28.12.09 по 1.01.10 щоденно, 4, 5.01.10.

13. №217/218 Москва—Знам’янка відправленням з Москви 29.12.09, зі Знам’янки 30.12.09.

14. №263/264 Москва—Дніпропетровськ—Орел відправленням з Москви 30.12.09, з Дніпропетровська 31.12.09.

15. №203/566 Москва—Севастополь—Орел відправленням з Москви 29, 30.12.09, із Севастополя 31.12.09, 1.01.10.

16. №233/234 Москва—Севастополь відправленням з Москви 30.12.09, 1.01.10, із Севастополя 31.12.09, 2.01.10.

17. №593/594 Москва—Кишинів відправленням з Москви з 25 по 30.12.09 щоденно, з Кишинева з 27.12.09 по 1.01.10 щоденно.

18. №331/332 Вороніж—Київ відправленням з Вороніжа 10.01.10, з Києва 11.01.10.